Blackburn Rovers de Ben Brereton se verá las caras con Leeds de Marcelo Bielsa

Blackburn Rovers, equipo que tiene en sus filas al seleccionado nacional Ben Brereton, confirmó este lunes que el próximo miércoles 28 de julio disputará un amistoso ante Leeds United, equipo que dirige Marcelo Bielsa.

Ya hace dos días, Real Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo anunció por sus redes sociales que se medirán con el Leeds United el 31 de julio a las 12:30 horas.

Tres días antes, y a las 09:30 horas, será el turno de Blackburn Rovers de medirse al equipo de "El Loco" en un amistoso preparatorio para la siguiente temporada.

Leeds está preparando su estreno en la Premier League programado para el 14 de agosto ante Manchester United.

🎟️ Ticket Information: Leeds United (H)



🙌 #Rovers are pleased to announce that the club has been given the green light for the long-awaited return of supporters to the stadium.



🔵⚪️