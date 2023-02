Blackburn se impuso con lo justo a Blackpool sin el lesionado Ben Brereton

Pese a no contar con el aporte goleador del seleccionado nacional Ben Brereton, Blackurn Rovers se las arregló para derrotar por la cuenta mínima a Blackpool en un duelo postergado de la fecha 29 de la Championship inglesa.



Debido a la lesión sufrida en el último choque de su equipo ante Swansea, el chileno quedó fuera de la convocatoria y aún no hay fecha clara para su retorno a las canchas. Esto no fue impedimento para que los blanquiazules se quedaran con los tres puntos esta tarde, gracias a la solitaria anotación de Tyrhys Dolan (31').



Gracias a este resultado, Blackburn escaló hasta la cuarta ubicación con 52 unidades, instalándose cómodamente en zona de play-offs.