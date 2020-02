Chelsea oficializó acuerdo con Ajax por Hakim Ziyech

Chelsea hizo oficial este jueves que llegó a un acuerdo con el club holandés Ajax para el fichaje del volante marroquí Hakim Ziyech a mediados de este 2020.

La escuadra londinense, eso sí, aclaró que "la movida está sujeta a que el jugador acepte los términos personales y se quedará en el cuadro holandés pro el resto de la temporada".

Los británicos intentaron cerrar la operación en el mercado de enero, pero el club neerlandés mantuvo su política de no dejar ir a sus jugadores más determinantes a mitad de temporada.

Ziyech, de 26 años, se formó en la escuela de Heereenveen y pasó por Twente antes de fichar en verano de 2016 por Ajax, que pagó 11 millones de euros.

