Erling Haaland necesitó 10 minutos para anotar un golazo para Manchester City ante Liverpool

El noruego Erling Haaland reapareció con todo, tras un mes de inactividad por el Mundial, y sólo necesitó 10 minutos para anotar un golazo en el partidazo de Manchester City y Liverpool en la Copa de la Liga de Inglaterra (EFL Cup).

En la acción, el belga Kevin de Bruyne envió el centro desde la izquierda y Haaland se anticipó ante los defensas "reds" para pegarle de primera, con la zurda, para el 1-0 parcial de los "Ciudadanos".

RIGHT WHERE HE LEFT OFF!!



Erling Haaland puts City in front ⚡ pic.twitter.com/PdMmP6JTCC