Fulham hizo una oferta formal a Blackburn por Ben Brereton Díaz

Fulham, uno de los equipos sensación en el inicio de la temporada en la Premier League, hizo una oferta formal a Blackburn Rovers por el delantero chileno Ben Brereton Díaz.

Según informó el medio inglés The Athletic, Fulham se adelantó en la carrera por el ariete nacional e hizo su movida, con la esperanza de sellar el fichaje este jueves, solo horas antes de que se cierre el mercado de pases en Europa.

🚨 EXCL: Fulham have submitted an offer to sign Blackburn striker Ben Brereton Diaz. 23yo Chile int’l - who scored winner for #BRFC tonight - is subject to interest from other clubs too heading into #DeadlineDay but #FFC have made their move @TheAthleticUK https://t.co/UrRgJfskhG