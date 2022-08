Jamie Carragher y el desaire de Cristiano: Recibí un tortazo en la cara por acertar las críticas

El inglés Jamie Carragher, leyenda de Liverpool, habló sobre el desaire que sufrió por parte de Cristiano Ronaldo, señalando que la reacción del portugués fue justamente por haber acertado sus críticas contra él.

Hace un par de semanas, Carragher sostuvo que ningún club quiere a Cristiano y tampoco en la interna del United, lo que provocó la actitud del crack luso, quien lo ignoró en la cancha de Old Trafford este lunes, solo saludando a sus compañeros de transmisión, Gary Neville y Roy Keane.

I get a custard pie for getting it right on Ronaldo from day one!

The custard pie for him from ETH shows the Manager thinks the same!!

Maybe the ex Man United Legends (sycophants!) will now agree with me 😎 https://t.co/Yc7DcJ5pcX