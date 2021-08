Leeds United confirmó la continuidad de Marcelo Bielsa hasta el final de la temporada

Leeds United confirmó este lunes que el argentino Marcelo Bielsa firmó un nuevo contrato para seguir como su entrenador al menos hasta el final de la temporada 2021-2022.

De esta forma, el rosarino dirigirá al cuadro blanco en su cuarta campaña, luego que logró el ascenso a la Premier League y tras concluir noveno.

Su primer duelo de esta temporada será como visita ante Manchester United.

"Desde mi punto de vista este es un club extraordinario. No es a menudo que tienes un club que destina mucho volumen de inversión para el desarrollo del entrenamiento. En ese sentido, Leeds ha hecho una contribución económica para que las herramientas que necesita un entrenador para preparar a sus jugadores sean las ideales", dijo Bielsa.

