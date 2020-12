Leeds United de Bielsa se enfrascó en un lío por crítica a ex seleccionada inglesa

El club que dirige el argentino Marcelo Bielsa, Leeds United, se enfrascó en una polémica en Inglaterra debido a la respuesta oficial que publicó en su cuenta de Twitter a las palabras de la ex seleccionada y actual comentarista Karen Carney.

Según sostuvo la ex jugadora, el equipo blanco se vio beneficiado por el largo receso producido por la pandemia de coronavirus y gracias a ello alcanzó el ascenso a la Premier League, división en la que, según sostuvo, puede quedar mal posicionado al final de la temporada.

Desde la institución replicaron sus dichos en un comentado tuiteo donde subieron un fragmento de los comentarios de la mujer en Amazon Prime Video Sports y en los que argumenta que Leeds "ascendió gracias al Covid".

La frase que publicaron los "peacocks", "ganamos la liga por 10 puntos", fue muy criticada en el Reino Unido e incluso les sugirieron que deberían sentirse "avergonzados" por este comportamiento debido a que, de acuerdo a lo que explicó el medio The Guardian, apuntar directamente a Carney podría causar una serie de comentarios negativos en su contra.

Entre ellos estuvo el astro inglés Rio Ferdinand, quien estimó que dicho tuiteo intentaba "avergonzar a una trabajadora que estará expuesta a un vil abuso de los hinchas de Leeds".

Pese a esto, el dueño de Leeds United, Andrea Radrizzani, se mostró a favor del tuiteo y asumió la responsabilidad tomando en cuenta que, a su juicio, Carney realizó "comentarios completamente innecesarios e irrespetuosos".

I take the responsibility of the Club tweet. I consider that comment completely unnecessary and disrespectful to our Club and particularly to the fantastic hard work of our players and coaches whom were understanding on the pitch for the last two championship seasons by all stats