Leeds United oficializó arribo del estadounidense Jesse Marsch tras despido de Marcelo Bielsa

Leeds United anunció este lunes la contratación del técnico estadounidense Jesse Marsch como nuevo entrenador, tras la destitución del argentino Marcelo Bielsa.

Marsch, de 48 años, estaba libre desde diciembre de 2021, cuando dirigió su último partido con RB Leizpig en la Bundesliga de Alemania.

Además, fue asistente técnico en la selección de Estados Unidos entre 2010 y 2011, y ganador de dos ligas de Austria junto a Red Bull Salzburgo.

Su nombre había sonado con fuerza en las últimas semanas, ya que Leeds estaba sondeando alternativas debido al bajo rendimiento que estaba teniendo Bielsa con el equipo.

Cabe recordar que Bielsa fue destituido el domingo de Leeds, luego de una serie de resultados que hicieron insostenible su continuidad en el cargo.

Bielsa estuvo más de tres años en Leeds United y sus mayores logros fueron conseguir el ascenso desde la Championship y finalizar noveno en su primer año en la Premier League.

Marsch, por su parte, está a la espera de la autorización internacional para entrar a Inglaterra y asumir el mando de Leeds, que está decimosexto con 23 puntos, solo dos unidades por encima de la zona de descenso.

