¿Por qué Manchester United roció ajo sobre el césped de Old Trafford?

Manchester United, equipo del delantero chileno Alexis Sánchez roció, el terreno de juego del Estadio Old Trafford con ajo antes de su duelo ante el líder Liverpool por la Premier League.

Seguramente el olor que tendrá la cancha el domingo tendrá algún efecto en los jugadores, pues no es para nada normal, pero la determinación no tiene ninguna razón deportiva como muchos pueden creer.

La razón para recubrir el césped con ajo tiene que ver con proteger el pasto de parásitos que han atacado la cancha del recinto de Manchester.

Que se rocíe ajo en una cancha no es cosa nueva en Inglaterra, pues varios clubes han acudido a esta técnica para cuidar el gramado.

They’ve had a stinker! 🤪@ManUtd have been spraying garlic on the Old Trafford pitch ahead of their huge clash with @LFC on Sunday.



Why do @ManUtd use garlic on the Old Trafford pitch? https://t.co/4VLqBwaZ6Y pic.twitter.com/t1jLQ3t43S