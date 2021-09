Roberto Firmino se ganó troleos por tono de su dentadura

El delantero de Liverpool Roberto Firmino se hizo viral durante el fin de semana por una curiosa fotografía que dejó en evidencia el tono blanco de su dentadura.

La instantánea del jugador brasileño apareció en diversas cuentas de Twitter, las que lo trolearon porque a causa del color de sus dientes, sus airpods blancos lucían oscuros, lo que generó varias bromas en la red social.

Revisa la imagen de Firmino

Roberto Firmino trolled by fans after pearly white teeth make AirPods looks yellow https://t.co/LBezzYQJ68 pic.twitter.com/bw6x4ai1P2

Firmino’s teeth are so white it makes his airpods look yellow. 😂🤣#YNWA #lfc #ليفربول pic.twitter.com/mloLI3eJQJ