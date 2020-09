Rodrigo fue objetivo de las críticas por cometer penal que le costó derrota a Leeds ante Liverpool

El español Rodrigo Moreno fue víctima de las críticas, luego de cometer un penal que le costó la derrota a Leeds United de Marcelo Bielsa ante Liverpool, en su debut en la Premier League después de 16 años.

El delantero ingresó en el segundo tiempo y cruzó en su propia área al brasileño Fabinho en el minuto 87, en una acción evitable, la cual provocó el cobro de una pena máxima, que segundos más tarde concretó Mohamed Salah.

Los fanáticos "peacocks" se descargaron en redes sociales contra el futbolista y le dedicaron mensajes como: "¿Eso es lo que tenemos por 30 millones?" y "odio a estos jugadores que llegan a Leeds y cometen errores estúpidos como este".

El ariete también lamentó memes en su contra

I hate all these former big club players like Rodrigo that come to a place like Leeds and stink the place up with stupid mistakes like this. — Kamala Obama (@Ambrosia_Ijebu) September 12, 2020

More than happy with the performance, not happy with that Rodrigo challenge🤷🏻‍♂️ — gareth rennard (@garethrennard) September 12, 2020

I’ll take the 4-3 at anfield I still believe we could have got more out of that but errors cost us the games, MOTM for me has to be Phillips on the leeds side and Salah in general, Rodrigo disappointing with the rookie mistake but couldn’t say anything else as not much came to us — Daniel (@cheungmd14) September 12, 2020

Goals scored today

Ollie Watkins :1

Rodrigo Leeds 30 million pound Spanish striker omg :0

Thoughts 🤔#lufc #alaw — Ant (@remzzzo) September 12, 2020

Para los que crean que LaLiga es la mejor Liga del mundo, que se vea este partidazo entre Liverpool y Leeds. El campeón contra un recién ascendido (que se puede permitir fichar a Rodrigo) de tú a tú.



En España, la desigualdad hace de todo muy aburrido. Vaya diferencia. — MORONCITO (@_Moroncito_) September 12, 2020

Buen debut de Rodrigo Moreno en el Leeds, le meten para buscar la remontada y hace un penalti ridículo en el 87 para tirar abajo el partido de su equipo. — 🅿 (@finallyxpablo) September 12, 2020

Rodrigo Moreno en el leeds pic.twitter.com/PSdEqHm4Xk — 𝙇𝙚𝙖𝙣𝘿𝙚𝙨𝙞𝙜𝙣𝙇𝘿 (@LeanDesignLD) September 12, 2020

Marcelo Bielsa in the lockeroom looking at Rodrigo from Leeds United rn pic.twitter.com/O2I6Wdx4mg — KingUbbb (@william_ubah) September 12, 2020

Rodrigo is needed, Bielsa don't lemme down ! pic.twitter.com/nI4aByEsC6 — AUGUSTUS🔴l (@DerAugustus) September 12, 2020