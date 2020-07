"Vamos Leeds, carajo": El mensaje que decora el estadio del equipo de Bielsa

La locura por el técnico Marcelo Bielsa continúa tomando fuerza en Leeds y esta vez en el propio estadio del equipo, Elland Road, apareció un mensaje que homenajea al rosarino.

"Vamos Leeds, Carajo", es la frase que decora el recinto de cara al último partido del cuadro blanco en la Championship, de este miércoles ante Charlton.

La frase evoca el festejo del ex seleccionador de Chile cuando ganó el Apertura de 1990 en Argentina con Newell's Old Boys: "Ñuls, carajo", dijo en ese entonces, en palabras que quedaron inmortalizadas.

For the last time in the EFL. Vamos Leeds Carajo... pic.twitter.com/BjnDfUN2bD