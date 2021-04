West Ham presentó uniforme en nueva colaboración con Iron Maiden

West Ham United volvió a recurrir a una de sus buenas estrategias comerciales este viernes, al presentar su nuevo uniforme para la próxima temporada en Premier League, el cual vuelve a tener la colaboración de la histórica banda de heavy metal, Iron Maiden.

Fue en las propias redes sociales de la facción británica que se dio a conocer del lanzamiento de la equipación alternativa de los "Martillos", la cual fue exhibida por el propio Steve Harris, quien es acérrimo hincha del club.

Además de incluir el uniforme de visita que ocuparán los londinenses, también se pueden apreciar en el anuncio algunas chaquetas y más ropa de entrenamiento.

Esta no es la primera vez que Iron Maiden y West Ham unen fuerzas, ya que en 2019 hicieron algo similar en el marco de la colección ""Die with your boots on", una de las populares canciones de la banda.

Steve has teamed up with @WestHam to launch a new 'Away Shirt' & Training Range in the 'Die With Your Boots On' collection!



Away Shirts in stock on WH store - https://t.co/30jW0bfm4G



Pre-order on Maiden store - https://t.co/LwVqU4Asd6#IronMaiden #WestHam #DieWithYourBootsOn pic.twitter.com/kr6HCRYrRf