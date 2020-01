Romelu Lukaku: Conte me dijo que era basura delante de todo el equipo

El delantero Romelu Lukaku se convirtió en una de las principales figuras de Inter de Milán desde su llegada en agosto del 2019, al ser una carta de gol muy confiable. En los 26 partidos que ha disputado con los lombardos, conquistó el arco rival en 18 ocasiones y además dio cuatro asistencias.

Ese rendimiento, sin embargo, no le asegura un puesto en el equipo de Antonio Conte, quien se lo dejó claro con una severa reprimenda frente a todos sus compañeros en el entretiempo de un importante compromiso.

"Recuerdo uno de mis primeros partidos por la Champions League contra Slavia Praga cuando jugué realmente mal, como si fuera basura ese día, y él me regañó frente a todo el equipo. Nunca me había pasado algo así", le contó el belga a Sky Sports.

"Me decía que era basura delante de todo el equipo. Él te dice a la cara si estás bien o mal. Y yo jugué realmente mal. Me estaba diciendo que era basura y que me quitaría a los cinco minutos si seguía así", recordó.

A pesar del fuerte llamado de atención, Lukaku reconoció que eso le permitió hacer una de sus mejores exhibiciones en el partido siguiente: "son pequeñas cosas como esa (las que te ayudan a mejorar). Luego estuve en el derbi de Milán y jugué uno de mis mejores partidos de la temporada".

"Simplemente me lo dijo, pisó mi confianza pero me despertó al mismo tiempo. El lo hace con todos, no importa quien eres, todos son iguales. Si trabajas bien y entrenas fuerte entonces juegas, si no haces lo que él pide entonces no juegas. Entonces sabes el terreno que pisas y eso es respetable", sentenció.

