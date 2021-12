Humberto Suazo dejó de pertenecer a la filial de Monterrey

Monterrey anunció este lunes que Humberto Suazo dejó de ser jugador de filial de los "Rayados", apenas tres meses después de su retorno al fútbol mexicano, al que llegó desde Deportes La Serena.

"¡Gracias, Humberto, por permitirnos volver a verte en la cancha, el compromiso que mostraste y las enseñanzas que les dejaste a nuestros jóvenes futbolistas! Nuestra historia está ligada, así que nos vemos pronto", anunció la institución.

Suazo disputó 10 encuentros y anotó un gol con la camiseta de Raya2 Expansión.

El jugador no se ha pronunciado respecto a su futuro y aún no se sabe sí volverá o no a jugar en el fútbol chileno.