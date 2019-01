Presidente deportivo de América: Nicolás Castillo estuvo muy cerca, pero Benfica subió el precio

El presidente deportivo de América, Santiago Baños, comentó a la cadena de televisión Fox Sport que la llegada al club mexicano del delantero nacional Nicolás Castillo por ahora se canceló, esto por un aumento de precio de Benfica de Portugal por el seleccionado.

"Teníamos acordado con Benfica ciertos términos, y luego incrementaron el valor y decidimos no seguir en las negociaciones", aseguró Baños.

El dirigente aseguró que de forma lamentable no se llegó a buen puerto con la transferencia, porque el chileno estaba con muchas ganas de llegar a su institución para poder sumar minutos de cara a la Copa América de Brasil 2019.

"Nicolás tenía muchas ganas de venir al plantel, y tener minutos para ir a Copa América, pero así son las negociaciones en el mercado de invierno", comentó.

Aunque todavía no han cerrado la opción del delantero nacional, Baños fue claro en que están buscando otras opciones: "No, ahora estamos explorando otras posibilidades, aunque sabemos que es complicado por el mercado que tenemos. Estamos buscando delanteros que no son Catillo".