Hijo de Manuel Pellegrini: Mi padre trató de llevar 200 veces a Alexis y Vidal a Manchester City

Aseguró que a ese tipo de futbolistas los clubes no los venden.

Juan Ignacio Pellegrini, hijo de Manuel Pellegrini, hoy técnico de West Ham United, aseguró que su padre quiso contratar en múltiples ocasiones a los chilenos Alexis Sánchez y Arturo Vidal mientras estuvo en Manchester City"

"Trató de llevar a Alexis y a Arturo, los trató de llevar 200 veces al City", aseguró al programa "Salimos Jugando" de Radio Infinita ante la consulta sobre el supuesto poco interés en dirigir jugadores chilenos.

"No te los venden. Tratar de sacar a Claudio Bravo del Barcelona era imposible. Son jugadores de clase mundial, quién no los quisiera tener. El problema es que no se pueden sacar", agregó e director ejecutivo de E-Football.

Finalmente, aseguró que "el City, cuando llegó mi padre, no era el City que es ahora. Era un equipo emergente, con dinero, pero no era un equipo con historia".