Joven figura de Real Betis agradeció a Pellegrini: Nunca dejó de confiar en mí

La buena campaña de Real Betis es sinónimos de loas para Manuel Pellegrini, quien esta vez recibió muestras de apoyo de parte del joven delantero Rodri Sánchez, autor del gol que le dio al elenco sevillano la victoria ante Villarreal el pasado fin de semana.

"Todos estamos siendo partícipes, no sólo este año sino en los anteriores que él ha estado. Si no se juega en La Liga, a lo mejor en Europa League. El entrenador es muy buen gestor de grupo y ha creado una unión que es la fuerza de todo esto que estamos creando", reconoció el futbolista.

"Nunca dejó de confiar en mí, siempre ha estado apoyándome. Entonces es mucho más fácil. Cuando tienes la confianza del entrenador y del cuerpo técnico va todo sobre ruedas", añadió respecto al entrenador chileno.

"El entrenador, desde el primer momento, se ve que me ha dado siempre mi confianza. Me está hablando una persona top, por decirlo así. Se aprende mucho de lo que te dice. Esté bien o mal siempre me han mostrado confianza, se han portado muy bien conmigo. Intento recompensar con sacrificio y trabajo", complementó.

Recordar que Betis marcha tercero en la Liga de España y luego de debutar con éxito en la Liga de Europa, mañana jueves afrontará su segundo desafío continental ante los búlgaros de Ludogorets.