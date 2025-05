Manuel Pellegrini se regocija tras la valiosa victoria sobre Fiorentina: "Merecimos ganar"

El director técnico chileno Manuel Pellegrini quedó completamente conforme este jueves con la valiosa victoria que logró su Real Betis en la ida de las semifinales de la UEFA Conference League, quedando a un paso más de poder meterse en la ronda definitiva del certamen europeo.

Con el 2-1 que logró sobre la Fiore, el Betis del Ingeniero quedó con ventaja en la serie de cara a la revancha del próximo 8 de mayo en Florencia, un partido para el que, de acuerdo a palabras del propio Pellegrini, no pretenden ir a defenderse con el global a su favor.

Y es que el estratega chileno expresó mucha confianza posterior al duelo con la escuadra Viola, donde elogió el partido realizado este jueves y las fortalezas que tienen para exponer en la revancha de la próxima semana.

Una vez finalizado el encuentro, Manuel Pellegrini atendió a la prensa en conferencia y mencionó que: "Más que pensar en un resultado más amplio, merecimos ganar y ganamos. Ahora quedan otros 90 minutos y también saldremos a ganar".

"Tuvimos personalidad para ir por el partido desde el primer minuto y lo mismo haremos allá", agregó refiriéndose a la revancha en Florencia.

En la misma línea, Pellegrini insistió en que: "Tuvimos personalidad para no cambiar el trámite del partido. Hicimos un juego muy completo y tenemos la convicción de intentar salir a ganar allá para definir la serie".

