Pellegrini respondió a Sampaoli: Es lógico que ellos estén contentos, el punto les sirve

El director técnico chileno de Real Betis, Manuel Pellegrini, discrepó de Jorge Sampaoli, asegurando que Sevilla no fue superior a su equipo en el empate 1-1 de este domingo y dedicó picantes palabras a su rival.

Sampaoli había dicho en conferencia de prensa: "Fuimos superiores en todas la facetas de lo que ocurrió en la cancha y merecimos ganar el partido. Ellos estaban muy encerrados atrás y nos costó entrar".

Por su parte, Pellegrini expresó: "Lo vuelvo a revisar y no recuerdo ninguna atajada de (el también nacional Claudio) Bravo antes del gol. Es lógico que ellos estén contentos con el empate. Están en una mala posición en la tabla y el punto les sirve".

"Yo no me acuerdo de una ocasión de gol del Sevilla en la primera parte, sé quien mereció ganar el partido 11 contra 11 (hubo dos expulsados en su escuadra y uno en su contrincante). Con el cansancio, estuvimos más refugiados atrás y llegaron las dos paradas de Bravo (quien fue figura). Los derbis son así, los excesos de emociones llevan a estos resultados. El punto no es malo, pero por cómo se dio el partido, podíamos haber ganado los tres puntos", cerró.