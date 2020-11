Héctor Puebla y la camiseta de Maradona: Está escondida por si nos entran a robar

Diego Maradona jugó en tres ocasiones ante la selección chilena y en dos de ellas fue marcado por el recordado Héctor "Ligua" Puebla, quien aún conserva la camiseta que cambió con el fallecido ídolo argentino luego de anularlo limpiamente en un partido en 1989.

"Me enteré viendo las noticias. Acababa de almorzar y me estaba acostando para dormir la siesta. No pude dormir. Muy lamentable la muerte de Maradona, impensada, porque se venía recuperando supuestamente de otros problemas", comentó Puebla a La Tercera.

"Siempre he pensado que su legado quedará, que siempre todos nos acordaremos de Maradona. Cualquier cosa redonda, él te la podía dominar y te lo hacía un espectáculo. Maradona es de esas personas que nunca debiese partir del mundo", añadió.

"Yo lo marqué en dos oportunidades: un amistoso jugado en Buenos Aires (2-0, 1985) y la Copa América de Brasil (1989). En Buenos Aires le pedí la camiseta porque mi hijo Eduardo estaba de cumpleaños. Era el manso regalo. En esa ocasión me dijo que no. Me dijo que era capitán y que no podía cambiar la camiseta. Lo entendí, imagínate cuánta gente le pide la camiseta. Después en la Copa América de 1989 me la pasó", contó.

"Ese partido lo marqué muy bien. Me anticipé en todo momento. Quince minutos antes que terminara el partido le dije '¿Ahora si me darás la camiseta, Diego?'. Me dijo que estuviese tranquilo porque la camiseta era mía. Cuando se terminó el partido se me adelantó Jaime Pizarro y se la pidió. Pero Maradona le dijo: 'No, la camiseta es de Puebla'. Fue lindo", añadió.

"Es lo más lindo que me dejó el fútbol junto a las de Cobreloa y la selección. La camiseta está escondida por si nos entran a robar. Mi señora es la encargada de buscar escondites y moverla cada cierto tiempo", contó Puebla, quien se niega a vende tan preciado tesoro.

"Sí, pero no alcanzamos a negociar. Hace un tiempo se me acercó un inglés que quería la camiseta de Maradona. No me interesa, menos ahora", expresó.