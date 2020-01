Peter Shilton: Maradona es el mejor de la historia, pero no lo respeto como deportista

El ex arquero inglés no perdona al "pelusa" a 34 años de la "mano de Dios".

Peter Shilton arquero de la selección inglesa en el Mundial de México 1986 aún no perdona a Diego Maradona por el gol que hizo con la mano que ayudó al triunfo de Argentina en los cuartos de final de la cita planetaria.

En una entrevista al sitio The Guardian, el arquero recordó el partido que se jugó hace casi 34 años: "Hice todo lo que pude y en la famosa foto se ve que yo estoy más cerca de la pelota que su cabeza. Por eso él la toca con la mano. Siempre habrá gente que diga que él saltó más, pero no, él hizo trampa".

"No solo me hubiese aliviado a mí, también a todo el equipo. El equipo entero de Inglaterra sufrió porque él hizo trampa. Hoy en día la gente se queja del VAR pero hubiese sido brillante para nosotros en esa instancia. (Maradona) Lo admitió de forma indirecta, diciendo que era la Mano de Dios. Pero no se disculpó ni mostró ningún remordimiento", agregó.

En esa línea, Shilton expresó que rechazó juntarse con el "pelusa" en un programa de televisión. "Siempre tomé esa postura porque fui educado para respetar el juego. He visto a otros jugadores hacer trampa, admitirlo y disculparse. Pero su actitud explica por qué hay animosidad. Nos han ofrecido varias veces juntarnos para terminar el tema. Pero no se disculpará, y no le daré la mano ni lo reconoceré. Siempre digo que es el mejor jugador de la historia, pero no lo respeto como deportista y nunca lo haré", admitió.

Sobre el otro gol que le anotó en ese partido, conocido como el "gol del siglo", manifestó que "fue una muestra de lo que él era capaz de hacer... No estábamos en el estado de ánimo adecuado después de lo que sucedió. Cuando sabes que alguien está haciendo trampa, en un gran partido como ese, tu estómago cae. Así que no estábamos muy en sintonía con nuestra defensa después de eso".

"Tengo que decir que, antes de que la pelota llegue a Maradona, Glenn Hoddle recibió una falta. Pero no puedes quitarle nada. Maradona hizo lo que era capaz de hacer", cerró.