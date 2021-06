Ariel Ortega llenó de elogios a Marcelo Bielsa: Me hizo mejor jugador

El ex seleccionado argentino Ariel "Burrito" Ortega llenó de elogios al ex técnico de la albiceleste Marcelo Bielsa y contó detalles de la relación que tuvo con el rosarino mientras lo tuvo al mando.

"Sin dudas Bielsa me hizo mejor jugador y si lo hubiese tenido antes, hubiera jugado mucho mejor todavía", dijo el ex jugador de River Plate a ESPN.

"Con Bielsa tuve diferencias. Una vez lo insulté y dije 'chau, no me convoca más' Pero no fue así. Entendía de la forma que era, que tenía reacciones de calentón pero después no retrucaba, al segundo me arrepentía y pedía perdón. En el momento en que me mandaba la cagada, pedía disculpas", añadió.

Ortega tuvo elogios para lo que Bielsa realiza dentro y fuera de la cancha.

"Sin dudas los trabajos que tiene, la forma de los entrenamientos, los movimientos... Yo lo tuve de bastante grande y pensé que me sabía todos los movimientos de un delantero y esas cosas, los detalles. Me mejoró bastante y yo pude jugar mucho mejor. A los pibes de 18 ó 19 años tener un entrenador como él a esa edad creo que los va a potenciar muchísimo más", expresó.

"Me gusta mucho la honestidad que tiene, trata a todos por igual y eso en el fútbol se valora mucho", añadió.