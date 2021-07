Blackburn de Ben Brereton y Leeds de Marcelo Bielsa empataron en amistoso de pretemporada

Blackburn Rovers de Ben Brereton y Leeds United de Marcelo Bielsa igualaron por 1-1 este miércoles en atractivo duelo amistoso de pretemporada antes del comienzo de las competencias oficiales en Inglaterra.

Brereton jugó el segundo tiempo en el elenco que ofició de local y recibió cánticos de "Díaz, Díaz", por parte de los fanáticos de su equipo, siendo destacado también en redes sociales por colegas de profesión, como el volante Ellliott Bennet de Shrewsbury Town.

Great to see @benbreo DIAZ back. Looks very sharp and full of confidence! Young Jake Garrett been very good in central midfield. Doesn’t look phased and loves a tackle 👏🏽