Ernesto Díaz Correa: Marcelo Bielsa marcó un antes y un después en el fútbol chileno

El relator de Al Aire Libre en Cooperativa Ernesto Díaz Correa, en un conversatorio en Facebook sobre Marcelo Bielsa, llenó de elogios al rosarino y sostuvo que hubo un trampolín desde su llegada en el fútbol nacional.

"Lo que más me llamó la atención es su dedicación, trabajo y disciplina, ese es su objetivo, sacarles a los jugadores lo mejor. Él arma los equipos para poder obtener resultados y tener logros importantes, y lo otro que me llamó la atención es que la selección y los equipos en Copa Libertadores, eran equipos de reacción y no de acción, y él con tres delanteros y con punteros, los hizo de acción".

Además, añadió que "le cambió el rostro al fútbol chileno y le dio una identidad futbolística, a partir de ahí hay un antes y un después en el fútbol chileno con Marcelo Bielsa".

Díaz y Bielsa cultivaron una cercana amistad, creada cuando el DT llegó a Chile en 2007 y consolidada con los viajes que realizaba la Roja y que cubría el periodista.