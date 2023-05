La FIFA recordó legado de Bielsa como "el padre de la generación dorada chilena"

El argentino Marcelo Bielsa se convirtió en nuevo técnico de Uruguay y la FIFA, en honor a su nuevo desafío, dedicó un perfil para el rosarino, recordando su legado como "el padre de la generación dorada chilena".

Marcelo Bielsa vuelve al fútbol de selecciones tras Sudáfrica 2010 con @LaRoja 🇨🇱, donde inició una era dorada en el fútbol chileno.



En FIFA+ repasamos lo que fue aquella #CopaMundialFIFA para el flamante entrenador de @Uruguay. 👇 https://t.co/aqNJA0HGeX — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) May 15, 2023

"Marcelo Bielsa dejó un sello indeleble en el fútbol chileno. Aunque no cosechó títulos, sembró la semilla de una generación dorada que después conseguiría reinar por primera vez en América bajo la conducción de Jorge Sampaoli primero y de Juan Antonio Pizzi después. Como en cada lugar que pisa, el Loco no deja a nadie indiferente y en Chile dejó a un pueblo enamorado del hombre transformado en ídolo", publicó la FIFA.

En su análisis, la FIFA recordó que Chile, después del Mundial de Francia en 1998, estuvo "hundida en decepciones y fracasos", tras no poder clasificar a Corea-Japón 2002 y Alemania 2006.

La FIFA incluso recordó un punto de inflexión, el "Puerto Ordazo", un escándalo que protagonizaron seis jugadores de La Roja, entre ellos Jorge Valdivia y Reinaldo Navia, en medio de la disputa de la Copa América en 2007, que terminó con el segundo ciclo de Nelson Acosta y "que propició el inicio de un ciclo que cambiaría para siempre la mentalidad del fútbol chileno".

En su legado, está el proyecto de remodelación de "Juan Pinto Durán", que, además de oficina, "fue su hogar durante los 42 meses de su estancia en la selección".

Además, apuntaron que Bielsa renovó el plantel con los jugadores de la selección sub 20, que dirigida por José Sulantay alcanzó el tercer lugar en el Mundial de Canadá en 2007.

"De aquel combinado emergieron varios de los pilares de la Generación Dorada, nombres como Gary Medel, Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Mauricio Isla que Bielsa introdujo inmediatamente en la dinámica de la mayor", precisó la FIFA.

Entre los testimonios, FIFA recogió declaraciones de Mark González, mundialista en 2010 y que estuvo en el proceso anterior a Bielsa, explicando que el rosario "cambió la mentalidad del fútbol chileno. Fue el creador de esta generación dorada (...) Su exigencia e intensidad, no estábamos acostumbrados a eso. Eso llevó a cambiar el chip al jugador chileno en general, no sólo a la selección. Nuestro problema era mental y físico".

Entre los hitos destacados en el perfil, se recuerda el histórico triunfo sobre Argentina en 2008, con el gol de Fabián Orellana, y la clasificación al Mundial de 2010 en Sudáfrica, ocupando el segundo lugar en la tabla de posiciones, sólo por detrás de Brasil.

Finalmente, la FIFA indicó que el ciclo de Bielsa en la selección terminó "por cuestiones políticas", tras el triunfo de Jorge Segovia por la presidencia de la ANFP (aunque finalmente asumió Sergio Jadue).

"Considero mis tres años y medio en Chile un regalo de la vida, yo aprendí a amar la vida también estando aquí. Sé positivamente que soy yo quien pierde al irse. He tratado de quedarme, no pude lograrlo", fueron las últimas palabras de Bielsa como DT de La Roja, y que cierran el perfil.