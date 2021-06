Marcelo Bielsa fue a entrenamiento del equipo sub 11 de Leeds en medio de sus vacaciones

El entrenador Marcelo Bielsa, quien está de vacaciones tras el final de la temporada con Leeds United, fue captado este lunes en un entrenamiento del equipo sub 11 del elenco blanco.

A través de redes sociales, se viralizó una imagen en la que se ve al ex DT de la Roja dándole indicaciones a un grupo de juveniles.

"¿Con qué frecuencia aparece un entrenador de la Premier League un lunes por la noche fuera de temporada para tomar una sesión de entrenamiento de U11?", publicó un usuario en redes sociales, junto con una imagen.

Agregó que su acción es "una de las razones por las que este hombre será nombrado como leyenda de Leeds".

La situación generó rápida repercusión en Inglaterra, pues los hinchas lo tomaron como un hecho esperanzador pensando en la renovación de Bielsa de cara a la próxima temporada.

How often do you get a Premier league manager turning up on a Monday night out of season, to take a U11's training session.

This is one of the reasons why this man will be classed as a Leeds Legend.#lufc #mot #waccoe pic.twitter.com/75Qy9TClQ4