Marcelo Bielsa fue nominado a mejor entrenador del mes en la liga inglesa

El entrenador Marcelo Bielsa por primera vez fue nominado para ser el mejor entrenador de la liga inglesa en el mes de abril.

Bielsa compite contra Sam Allardyce (West Bromwich), Steve Bruce (Newcastle United) y Ole Gunnar Solskjaer (Manchester United) en una elección que se podrá realizar en la pagina oficial del torneo.

👇 Who is your @BarclaysFooty Manager of the Month? 👇



👔 Sam Allardyce

👔 Marcelo Bielsa

👔 Steve Bruce

👔 Ole Gunnar Solskjaer



🗳 https://t.co/cOThk99I4i | #PLAwards pic.twitter.com/iaK7zj54jF