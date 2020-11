Roberto Cereceda: Marcelo Bielsa es un futurista, el Albert Einstein del fútbol

El ex seleccionado chileno y actual jugador de O'Higgins Roberto Cereceda hizo un repaso de su paso por la Roja y analizó a los técnicos que tuvo en el combinado nacional resaltando lo hecho por Marcelo Bielsa, de quien dijo es un adelantado del fútbol.

"Al profe Claudio Borghi yo le tengo un cariño gigante, porque me conoció en cadetes de Colo Colo. Lo admiraba mucho. Lo miraba como alguien paternal, como un ídolo. Me subió al primer equipo en Audax y me lleva a Colo Colo. Ha sido importante en momentos cruciales de mi carrera. Cuando tuvo que decidir por un lateral izquierdo, siempre me eligió a mí. Siempre seré un agradecido de él. Me gustaba mucho su simpleza para ver el fútbol. Sin grandes instrucciones, sacaba mucho rendimiento del jugador", dijo a La Tercera del ex seleccionado argentino.

Luego dio paso a sus loas al rosarino, de quien dijo es un futurista.

"De Bielsa siempre he dicho que es el futurista. Siempre está adelantado a cada situación. Es trabajólico. Para mí, es el Albert Einstein del fútbol. No solamente de acá, sino del mundo. Estamos hablando de ese nivel. A diferencia de Claudio, que es más paternal, Bielsa es un trabajólico, un obsesivo del fútbol", expresó.

"Y Sampaoli es como la copia de Marcelo Bielsa, pero me ha sorprendido. Cuando lo tuve yo, realmente era más copia. Hoy tiene más cosas que ha implementado, que ha adquirido. Estuvo trabajando con Juanma Lillo y eso le dio otras ideas. Ya no es solo de ir. Hoy tiene posesión del balón, una periodización táctica mucho más notoria. Es difícil decir quién es el mejor, porque cada uno tiene cosas que el otro no tiene", completó en relación al oriundo de Casilda.