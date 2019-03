Marcelo Díaz confirmó que estará en el decisivo duelo por el título de Racing ante Tigre

El volante chileno afirmó que "no me bajo del barco aunque tenga algún dolor".

El volante chileno de Racing de Avellaneda, Marcelo Díaz, confirmó que estará disponible para el decisivo encuentro de este domingo ante Tigre, en el que la "Academia" podría conseguir el título de la Superliga argentina en caso de ganar.

En conferencia de prensa, "Carepato" dijo que para este vital encuentro "voy a estar a disposición. Aunque en verdad no lo estuviese, igual estaría a disposición. En estas instancias yo por lo menos no me bajo del barco aunque tenga algún dolor".

"En el último partido con Colón terminé con un desgaste físico que me impidió seguir a la par con mis compañeros, pero ya hoy comencé de buena forma así estoy esperando el partido del domingo que será muy lindo", señaló en la misma línea.

Sobre si siente ansiedad de cara al duelo que podría darle una nueva estrella a los de Avellaneda, el mediocampista nacional afirmó que "yo por lo menos duermo bastante bien. He vivido muchas veces este tipo de partidos y de instancias, no me cambia nada. Estoy más preocupado del tema de las comidas, de los descansos que son detalles a los que les doy más importancia porque te pueden marcar la diferencia".

A su vez, al ser consultado por cómo cree que estará el domingo en la noche, Díaz afirmó que "me imagino bastante cansado y con una victoria, que significa que seríamos campeones. Solamente depende de nosotros y vamos a ir a ganar".

Por último, en relación a la buena recepción que ha tenido con la hinchada, el ex Universidad de Chile dijo que "no me lo esperaba, el cariño que me han entregado ha sido muy lindo. Solamente me queda agradecer y tratar de responder adentro de la cancha que es lo que uno sabe hacer".