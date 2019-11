Marcelo Díaz: Espero que pronto el pueblo chileno llegue a acuerdos por el bien de todos

El volante chileno de Racing de Avellaneda, Marcelo Díaz, una vez más se refirió a la crisis que atraviesa nuestro país, esta vez en conferencia de prensa tras la práctica de este miércoles de la "Academia".

Sobre el estallido social, "Carepato" dijo que "la gente se está manifestando, despertó la gente, como ellos mismos lo han dicho. Han sido muchos los abusos que hemos tenido durante los últimos treinta años y me parece perfecto que estén protestando, porque son los derechos que nos corresponden a nosotros, a nuestros hijos el día de mañana".

"En esta situación todos tenemos que estar de acuerdo. No es un tema político, sino que es un tema social sin duda. Espero que prontamente el pueblo chileno llegue a acuerdos que sean por el bien de todos", apuntó.

Respecto de su club, el mediocampista reveló que "me encantaría jugar la Copa Libertadores con Racing, es el sueño que todo hincha tiene y en lo personal me encantaría jugarla y ganarla, tengo esa deuda. Pero no sabemos lo que pueda pasar mañana, es así la realidad".

En relación a su continuidad en el elenco trasandino, Díaz afirmó que "yo por lo menos acá estoy muy contento, tengo contrato hasta el 2021, y como lo dije anteriormente: las evaluaciones del club vienen en diciembre porque se termina el año y es justamente donde se revisa cada situación".

"Acá me siento cómodo, respaldado y muy querido. En el fútbol lo que viene en el futuro uno nunca lo puede saber, solamente hay que vivir el día a día y este indica que Racing y mi proceso siguen vigente", indicó.

A su vez, el ex Universidad de Chile aseguró que "Racing me ha dado felicidad y me ha traído pasión y sentimiento. Acá se genera un clima increíble y da gusto entrar al Cilindro, de verdad se te pone la piel de gallina. Me he hecho hincha de Racing, como lo soy de la U".