Marcelo Díaz: Manifesté mi intención de volver a la U, pero el futuro es una incertidumbre

El destacado volante nacional Marcelo Díaz se refirió nuevamente a su deseo de regresar a Universidad de Chile, aunque aseguró que no sabe cuándo será producto del difícil contexto con la pandemia del coronavirus.

Díaz señaló en conferencia de prensa en Argentina que "manifesté mi intención de volver a U. de Chile, pero el futuro es una incertidumbre, no te puedo decir lo que va a pasar el próximo año. Ellos me tienen que querer porque no puedo autocontratarme".

Sobre el regreso del fútbol chileno dijo que "se está jugando un fútbol muy intenso, no sé si muy bueno con la pelota en los pies. También ha habido lesiones, pero es normal por la paralización y acá en Argentina espero que vuelva de la mejor manera".

Sobre su actual momento y su regreso a los entrenamientos dijo que "en lo personal, no siento miedo. Volví a sentirme vivo y hacer lo que me gusta. Obviamente, tengo todos los cuidados necesarios. Estamos muy enfocados en lo que tenemos por delante".

Finalmente, expresó su gratitud por todo lo que ha vivido en su actual elenco: "A la gente de Racing le debo un agradecimiento y, hasta el último día en el club, voy a dejar todo. Me siento como en mi casa".