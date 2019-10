Marcelo Díaz: No más abusos, no más excesos, no permitamos que nuestro país caiga al piso

El destacado jugador nacional Marcelo Díaz se manifestó por la crisis social que se vive en Chile, con numerosas protestas en las calles, y sostuvo que se debe buscar una solución.

Exhibo con orgullo mi bandera empatizando con mi pueblo y la lucha por los derechos que les pertenecen. No más abusos, no más excesos! No permitamos que nuestro país caiga al piso, busquen una solución rápida y beneficiosa para todos.Están a tiempo #ElPuebloUnidoJamasSeraVencido pic.twitter.com/zQSyet3Dvr — Marcelo Diaz (@CHELODIAZ_21) October 19, 2019

Además, el seleccionado criollo Fabián Orellana también se refirió al descontento social en el país y se mostró en desacuerdo con la presencia del Ejército en las calles.