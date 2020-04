Marcelo Díaz y su interés en la TV: Quién sabe si el día de mañana puedo tener algún programa

El volante chileno de Racing, Marcelo Díaz, conversó con la portera y capitana de la Roja femenina Christiane Endler en un Live de Instagram en el que se hicieron diez preguntas cada uno. En la instancia, "Carepato" manifestó su intención de estudiar periodismo y tener un programa de TV.

Ante la pregunta de la arquera de París Saint-Germain sobre qué le gustaría hacer después de retirarse, el mediocampista dijo que "tengo algunos proyectos en mi cabeza y en mi corazón en este momento, que me indican que tengo que hacer el curso de entrenador, eso está clarísimo. Pero también me gustaría ir a la universidad".

"Quiero estudiar periodismo o comunicaciones, algo que esté relacionado. Quién sabe si el día de mañana puedo tener algún programa de televisión o algo así, yo soy un soñador", apuntó.

A su vez, Endler le preguntó a Díaz quiénes son para él los máximos referentes de Universidad de Chile, a lo que respondió: "Mi ídolo en la U es Marcelo Salas. Dentro de los jugadores históricos están Leonel Sánchez, Alberto Quintano, vi jugar a 'Lucho' Musrri, estuvo Johnny Herrera hace muy poco, pero yo me quedo con el "Matador", fue mi gran ídolo de niño".

"El mío igual, mi primera camiseta de fútbol fue la de Salas en River Plate, fue mi ídolo máximo", complementó la guardavallas de PSG.

El mejor recuerdo de Díaz en la Roja

Sobre cuál es su mejor recuerdo en la Roja, "Carepato" le respondió a "Tiane" que "es algo que también viviste tú, que es haber jugado un Mundial. Es la experiencia más hermosa que he tenido en mi vida de futbolista".

"¿Y las Copas América?", preguntó Endler, a lo que Díaz contestó que "no sé si es tanto, porque esos son logros. Son objetivos grupales. Lo que yo viví personalmente en Brasil fue una sensación me hacía sentir en la Luna. Disfruté cada momento y cada entrenamiento, no podía creer que estuviera disputando un Mundial".

Sobre su ausencia en la selección chilena, Díaz afirmó que "creo que si me castigaron, si no me llamaron, si no estoy ahí, es por algo. Yo sé que no es por algo futbolístico, tengo absolutamente claro lo bien que lo estoy haciendo en Argentina y podría fácilmente estar".

"Si no estoy es simplemente porque hay un entrenador que toma una decisión y hay que aceptarla. Y porque tal vez el medio en su momento fue injusto con mi rendimiento, con sus palabras hacia mí. Pero yo ahora como estoy entiendo, comparto, si lo dijiste te lo acepto y no tengo rencor con nadie", apuntó.