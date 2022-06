Ex defensor de Flamengo alabó a Isla: Mostró calidad, experiencia y técnica

Con Mauricio Isla ya oficializado en Universidad Católica, desde Brasil se hicieron balances de lo mostrado por el lateral diestro con la camiseta de Flamengo, club donde alcanzó a jugar dos años.

Es el caso de Leandro, histórico defensor del elenco carioca, quien quedó satisfecho con lo realizado por el carrilero nacional.

"Me gustó lo que hizo en Brasil. Mostró calidad, experiencia, técnica. Ratificó todo lo bueno que le vi jugando por su país", dijo a El Mercurio.

"El equipo no anduvo bien y eso lo terminó complicando; no es su culpa eso. No tengo dudas de que en Chile va a rendir muy bien, porque es de esos laterales que atacan mucho, es rápido y tiene gol", complementó quien fuera mundialista con Brasil en 1982.

"Sigue siendo jugador de selección", cerró quien también ganara la Copa Libertadores con el elenco carioca en 1981.