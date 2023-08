Mauricio Pinilla: En mis primeros años de carrera derroché cuatro millones de dólares

El exdelantero de Universidad de Chile y de la selección chilena Mauricio Pinilla asistió al lanzamiento del libro "Millonarios prematuros" y ahí contó de su experiencia al ver cómo su cuenta bancaria creció gracias a su partida a Italia en 2003.

"¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza a un joven cuando recibe una suma de dinero importante? El auto, la ropa, la fiesta, los lujos. Yo derroché cuatro millones de dólares en autos, viajes y relojes y un montón de cosas", contó.

"Invertí muy poco entre los 18 y los 24 años. Boté mucho dinero, pero llegué a un momento en que dije 'no'. Dejé de jugar seis meses, un año y prácticamente estaba sin ningún ingreso. Tenía algunos activos pero la liquidez se me había ido. Tuve que remarla de nuevo. Tenía la posibilidad de ir a jugar a Parma, pero dije ¿Por qué me voy a ir a la Serie A si no lo merezco? Entonces fui a Grosetto, un equipo prácticamente desconocido. Y empecé a forjar mi carrera nuevamente, asesorándome con personas que realmente me iban a dar la posibilidad de terminar mi carrera tranquilo", añadió en diálogo con Las Últimas Noticias.

"Los jugadores deberían jugar y recaudar la mayor cantidad de dinero posible y asesorarse bien. Uno de los peores errores es que traten de hacer negocios ellos mismos. Es necesario tener educación dentro de los clubes, pero eso en Chile no existe", completó.