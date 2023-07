Mauricio Pinilla sorprendió con profunda reflexión sobre la responsabilidad afectiva

Mauricio Pinilla utiliza de vez en cuando sus redes sociales para compartir ciertos mensajes que invitan a pensar, y recientemente sorprendió sobre esto mismo al exhibir una sorpresiva reflexión en relación a la responsabilidad afectiva.

"La responsabilidad afectiva no se trata de reciprocidad, se trata de honestidad, respeto, de no herir los sentimientos del otro. Es ser real; se trata de saber que lo que no significa nada pra ti, para el otro puede significar todo", se lee en la publicación que compartió el mundialista con la Roja.

El posteo Pinilla lo acompañó con dos emoticones, uno de un corazón hecho con las manos y otro con una cara haciendo un guiño.

- La reflexión que compartió Pinilla sobre responsabilidad afectiva: