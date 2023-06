Pinilla reapareció en redes sociales con potente mensaje: Nada me detiene, nadie me reemplaza

El destacado exutbolista nacional Mauricio Pinilla reapareció en redes sociales con un potente mensaje, luego de haber estado internado en una clínica por un cuadro de estrés.

Pinilla posó junto a uno de sus hijos y expresó: "Tanto amor recibido en estos días me llena el alma! Gracias infinitas! Nada me detiene, nada me entorpece y nada ni nadie me remplaza".

Además, algunos seguidores destacaron que se ve más delgado que hace algunas semanas.