El cariñoso beso de José Luis Cabión al árbitro Héctor Jona

El volante de Deportes Melipilla José Luis Cabión fue sorprendido dándole un beso en la cara al árbitro Héctor Jona durante el partido en que los "potros" enfrentaron a Deportes Copiapó por semifinales de la liguilla de Primera B.

El futbolista discutió de forma acalorada con el colegiado y para cerrar el momento lo besó en su mejilla izquierda, para luego retirarse de su lado y volver a la acción, en imágenes que publicó el Canal del Fútbol en su cuenta de Twitter.

Melipilla perdió en penales ante el "León de Atacama" luego del empate 0-0 con que acabó el partido disputado en el Estadio Nacional.

