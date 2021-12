Gino Valentini, denunciante de Melipilla: El club fue expulsado por culpa de Zúñiga y Encinas

El ex gerente deportivo de Deportes Melipilla y denunciante de los pagos en negro realizados por el elenco de los "potros", Gino Valentini, se refirió a la desafiliación del equipo y aseguró que los principales responsables de este hecho son Leonardo Zúñiga, presidente del club, y Carlos Encinas, accionista de la institución.

"Este diciembre debe ser el más complicado que me ha tocado vivir en mi vida, pero este fallo ratifica que siempre dije la verdad sobre lo que estaba pasando. Lo he pasado muy mal, han sido momentos difíciles, muy complicados. Tuve amenazas, pero me mantuve incólume, fuerte, para decir la verdad. Espero que en adelante esto cambie", expresó Valentini en entrevista con El Mercurio.

Al ser consultado respecto a quiénes recibían estos pagos, quien fuera entrenador de Puerto Montt, entre otros equipos, expresó que "muchos. Todo el mundo en Melipilla sabe que yo era el que les llevaba las lucas, el que hacía las transferencias. Eran 14 o 15 jugadores, no solo Gonzalo Lauler como uno escucha. En 2019 pagué casi todos los meses 'en negro'. De 2020 pagué una parte con esa modalidad, después no sé en qué forma se hacía, pero quedó claro también que este 2021, en el contrato de Nicolás Forttes, la plata le llegaba por otro lado y no a través de Melipilla. O sea, se siguió pagando bajo cuerda, por fuera. Eso está acreditado: a Forttes le pagaba la señora del administrador de un complejo".

"Conozco casi de memoria lo que le pagaba a cada jugador. Todos los meses cobraba un cheque, después me iba a mi casa, preparaba los sobres y les entregaba esas platas a los jugadores para complementar sus sueldos. Iba al club Oriente, me pasaban una oficina y yo entregaba los sobres. El último pago que entregué así fue en febrero o marzo de 2020, y lo hice en las canchas que están cerca del aeropuerto de Santiago, porque Carlos Encinas había echado al equipo del complejo", contó.

"Me podrán acusar de soplón, pero desde el principio le dije a Leonardo Zúñiga (presidente) que lo que estábamos haciendo estaba mal, pero nadie me dio bola. Se lo dije al presidente y también a Carlos Encinas cuando compró acciones de Melipilla a un señor de apellido Riquelme. Recuerdo que le dije textual: 'Carlos aquí hay que pagar de forma legal, derechamente, de lo contrario esto puede ser muy grave', pero no me escucharon y siguieron con las mismas prácticas", añadió.

"Melipilla está expulsado, me duele por la ciudad, pues hice mucho por ese equipo, pero yo no soy el que determinó esta sanción. Se me ha acusado de sapo, pero Melipilla fue castigado por el actuar de Carlos Encinas y de Leonardo Zúñiga. Si el club fue expulsado y descendido fue por culpa de ellos dos, no mía. Ya les pasó con Lautaro de Buin y ahora con Melipilla. Ellos deben reconocer sus fallas", completó.