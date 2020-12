La esforzada historia de Gonzalo Sosa: De vender accesorios de celulares a ser goleador de la B

El argentino Gonzalo Sosa vive un extraordinario presente en Deportes Melipilla, club con el que es goleador de la Primera B con 13 anotaciones, siendo una de las grandes figuras del torneo. No obstante, para llegar a este momento, el delantero debió recorrer un esforzado camino.

El trasandino experimentó serios problemas económicos en su país natal y debió vender memorias de celulares para sostenerse, según comentó a La Cuarta: "El fútbol de ascenso allá es muy duro. Hubo veces que estuve tres o cuatro meses sin cobrar sueldos y había que hacer cosas a fin de mes para vivir. Con mi señora debíamos mantener un departamento humilde, ella estudiar y yo ser futbolista".

"Cuando estuve en las Primera B Metropolitana era todo muy duro, no cobrábamos y se acumulaban las deudas. Yo ahí no tomaba la dimensión de de todo, pero no me arrepiento de lo vivido, son experiencias que a uno lo hacen disfrutar más el buen presente", agregó el futbolista, que también actualmente también tiene profesión de radiólogo,

Hablando de su presente en Melipilla, Sosa se mostró muy satisfecho: "Esto es fruto de varios años peleándola. Pude superar mi marca del año pasado y el objetivo sigue siendo el mismo, entrar a la liguilla y soñar con el ascenso. Llevo tiempo acá en Chile y siempre me ha tocado anotar más de 10 goles, quizás en este año atípico se notó más mi trabajo, pero estoy muy tranquilo con eso".

Finalmente, habló sobre sus posibilidades de llegar a Primera División: "He tenido sondeos, pero prioricé mi palabra con Melipilla y lograr algo histórico acá. Mantengo los pies sobre la tierra y veremos qué pasa a fin de torneo, jugar en Primera sería darle un cierre a tantos años de esfuerzo".