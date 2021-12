Presidente de Melipilla ante denuncia anónima: Es una maniobra para desestabilizar al club

Leonardo Zuñiga, presidente de Deportes Meilipilla abordó en conversación con Al Aire Libre en Cooperativa la acusación anónima sobre supuestos dobles contratos en el plantel y la presunta irregularidad del jugador Nicolás Forttes, asegurando que no hay nada ilegal. La ANFP, en tanto, descartó tomar acciones contra el club.

"Es un jugador que está prestamo en Melipilla. A nosotros, de acuerdo a la sesión temporal, le correspondía pago cero. Yo no tengo ninguna obligación contractual más que la cesión temporal con el club, con Nicolás. Qué manera de ensuciar, qué manera de enlodar un término de campeonato que ha sido interesante de principio a fin. Imagínate que estamos llegando a la última fecha. y no sabemos ni si quiera quién es el campeón y estamos hablando de estupidez", dijo sobre el caso en particular.

Respecto a estas situaciones, aseguró que "la única forma que hemos tenido de tomar conocimiento de estas situaciones es a través de la prensa. Todo esto, yo creo, obedece claramente a una maniobra de desestabilizar a quien está mejor espectado en lo deportivo en este término de Campeonato 2021. Yo no tengo otra cosa que interpretar que es una desagradable y desafortunada situación que quiero que se erradique del fútbol chileno"

"Cómo puede ser que se pretenda definir una situación deportiva mediante denuncias temerarias e irresponsables, utilizando a personas que están bajo una situación de inconciencia absoluta y utilizando personajes que no tienen ni dos dedos de frente de ética, suficiente para poder ensuciar el nombre de Melipilla. Que estemos hablando de esto ahora, la verdad no deja de ser desagradable, no deja de ser desafortunado, no deja de ser lamentable para el fútbol chileno", complementó.

Por último se refirió a la pertenecia de Carlos Encinas, propietario de Lautaro de Buin, en parte de las acciones de Melipilla. "No existe irregularidad ni ilegalidad en que una persona, llámese Carlos, llámese Antonio, tenga una participación de una sociedad deportiva que pertenece a divisiones distintas. Fue una desafortunada y lamentable situación (lo sucedido con Lautaro) que yo creo que todo el mundo en lo deportivo rechazó la manera en que esto se resolvió y que además considero que, como lo dijo en su oportunidad el fiscal Carlos Gajardo que tengo entendido defendió a Lautaro de Buin, señaló que estamos cazando mariposas y dejando pasar elefantes", sentenció.

La ANFP no denunciará el caso

Por su parte, la ANFP anunció este jueves en un comunicado que descartó denunciar a Deportes Melipilla pues estimò que "no existen méritos suficientes" para entablar un reclamo contra el equipo en el Tribunal de Disciplina.

De esta forma, la resolución del descenso y la promoción se resolverá el domingo desde las 18:00 con los encuentros que se jugarán en simultáneo.