Potencia y precisión: El golazo que marcó Felipe Mora en la MLS

El delantero chileno Felipe Mora marcó un golazo en el triunfo de Portland Timbers por 2-1 ante Real Salt Lake City en una nueva jornada de la MLS.

El chileno ingresó promediando el segundo tiempo y apareció por el centro del área para sacar un potente disparo que significó el 2-0 para su equipo, y de paso anotar por segundo partido consecutivo.

El elenco del exdelantero de Universidad de Chile es 12° con 29 puntos en la Conferencia Oeste y aún pugna por alcanzar los play-offs.

Mira acá el gol

Felipe Mora gets a crucial goal to give @TimbersFC some breathing room.



2-0. #RCTID pic.twitter.com/15CwHF01qY