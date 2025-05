Revelan importante deterioro en la salud de Nelson Acosta: "Ya no habla ni hace gestos"

Si de históricos entrenadores chilenos hay que hablar, un nombre que entra en la lista sin dudarlo es Nelson Acosta, quien como DT tuvo logros importantes al punto de llevar a la selección chilena a una Copa del Mundo en Francia 1998 y obtener una medalla olímpica en Sidney 2000, además de registrar títulos en Chile con Cobreloa y Everton.

Aquel respaldo le permitió a Nelson Acosta dirigir por última vez en nuestro país entre 2014 y 2015, cuando estuvo al mando de Deportes Iquique. Ese periodo con los Dragones Celestes sería su última experiencia ejerciendo en los banquillos, realidad muy distinta a la que vive actualmente.

El otrora técnico de La Roja debió abandonar sus labores en el fútbol en 2017, cuando fue diagnosticado con el mal de Alzhéimer, enfermedad que ha ido deteriorando su estado de salud con el paso de los años, y en la actualidad otro nombre importante del fútbol chileno reveló el complejo estado que atraviesa Don Nelson.

🎂 Al cumplirse 25 años de la participación de #LaRoja 🇨🇱 en el Mundial de Francia 98, saludamos en su cumpleaños a Nelson Acosta, quien dirigiera a Chile en ese torneo.



🥉 Además, lideró al plantel que obtuvo la medalla de bronce en los JJ. OO. de Sídney 2000.



🤗 ¡Felicidades! pic.twitter.com/t4VTmPGEqz — Selección Chilena (@LaRoja) June 12, 2023

"Lo alimentan por sonda": El alarmante momento que atraviesa Nelson Acosta

A sus 80 años, Nelson Acosta ha ido empeorando su estado de salud producto del alzhéimer avanzado que padece, situación de la que se refirió el también reconocido Italo Traverso, ex preparador físico y que fuese miembro del cuerpo técnico de Chile en el Mundial de Francia 98'.

En conversación con Redgol, Traverso detalló el estado de salud de Acosta. "Nelson ya no habla, no hace gestos. Le hacen el aseo, lo alimentan por sonda. No es lo que uno quisiera para cualquier ser humano", mencionó el PF.

Incluso, Traverso criticó la falta de reconocimiento en el fútbol chileno hacia Acosta a pesar de conocerse hace años su situación médica. "Yo creo que hubo un momento en que trataron de hacerle un reconocimiento, pero ya era tarde. Y si lo hacen ahora ya no sirve. Había que hacerlo en vida, cuando estaba lúcido. Ahora ya pasó la vieja".