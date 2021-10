Ex jugador de PSG arremetió contra Neymar tras deslizar su retiro: Le falta coraje

Jérome Rothen, ex jugador de País Saint-Germain, arremetió con todo contra Neymar, luego de que este deslizara una posibilidad de retirarse del fútbol tras el próximo Mundial de Qatar 2022.

"Sus últimas declaraciones son horribles para el PSG. Atraviesa una mala etapa y está mostrando falta de compromiso con el club. Neymar es un jugador fabuloso cuando está en forma, el problema es que está pasando por una mala etapa. Le falta coraje", dijo Rothen en Radio Montecarlo.

Además, el otrora campeón de la Copa y la Copa de la Liga de Francia, añadió que "el amor que tiene por Brasil es claro, quiere ganar el Mundial. Su última oportunidad será en Qatar, dentro de un año. Pero tengo que recordarle sus deberes"

"Cuando eres un jugador de este nivel , una figura icónica para un club hace más de cuatro años y donde ya has decidido terminar tu carrera, no puedes decir esto. Espero que no le den un bono de ética por declaraciones como esta. Tiene que hacer frente a sus responsabilidades", cerró.

"Ney" dijo recientemente en un documental publicado por DAZN que "pienso que Qatar 2022 será el último Mundial que juegue".