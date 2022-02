La dura respuesta de la MLS a Neymar: No necesitamos traer un jugador que venga a retirarse

El Comisionado de la Major League Soccer, Don Garber, respondió con dureza los dichos de Neymar asegurando que le gustaría jugar en el torneo estadounidense porque tendría vacaciones de tres meses.

"No necesitamos traer a un gran jugador al final de su carrera porque haya decidido que quiere venir y retirarse en la MLS. Si estos jugadores no vienen a jugar y hacer una contribución significativa a sus equipos, que no vengan. Si no respetan a la liga y a los aficionados no los queremos", apuntó.

"Queremos que nuestra historia sea sobre jugadores jóvenes que vienen aquí en las primeras etapas o en la flor de su carrera y hacen de la nuestra su liga preferida. Cuando Zlatan Ibrahimovic dejó la Major League Soccer, nadie dijo que se iba a retirar a Italia. Y, francamente, eso me insultó", agregó.

Neymar dijo hace unos días que "tengo muchas ganas de jugar en Estados Unidos, al menos una temporada. Es un campeonato corto. Tienes tres o cuatro meses de vacaciones", palabras que no fueron bien tomadas en norteamérica.