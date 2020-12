"Me fui al baloncesto": Neymar ironizó tras su exclusión de la terna final en los The Best

El astro brasileño Neymar ironizó tras su exclusión de la terna final para la elección del mejor jugador de 2020, en los Premios The Best de la FIFA, y en sus redes sociales publicó mensajes en los que bromea con su participación en otros deportes.

El delantero de París Sain-Germain utilizó su cuenta de Twitter en primera instancia para escribir: "Ya que no me funcionó el tenis, me fui al baloncesto", añadiendo más tarde "ya dejé el baloncesto y ahora soy gamer".

El ex Barcelona y Santos muestra molestia tras estos posteos, ya que pese a que llegó a una inédita final de Champions League con su club PSG, peleando palmo a palmo con Bayern Munich, no está considerado entre los tres mejores, a diferencia de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, que se quedaron fuera tempranamente en el máximo torneo de clubes de Europa.

Ja que no 🎾 não deu certo, partiu 🏀 — Neymar Jr (@neymarjr) December 11, 2020