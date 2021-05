Neymar arremetió contra Nike tras acusaciones por el fin de contrato: "Son mentiras"

El delantero Neymar, quien está concentrado con la selección brasileña en Río de Janeiro, arremetió este viernes contra Nike y negó que su contrato de patrocinio acabara por no colaborar para esclarecer una supuesta denuncia de agresión sexual de una empleada de la firma.

"Afirmar que mi contrato acabó porque no contribuí de buena fe con una investigación es absurdo, mentiroso", expresó el atacante de París Saint-Germain en sus redes sociales, en su primera manifestación desde que saltó el escándalo.

Nike informó que rompió su contrato de patrocinio con el futbolista porque éste supuestamente no cooperó en una investigación interna a partir de la denuncia de una trabajadora de la multinacional estadounidense que le acusó de agresión sexual.

Según la denuncia, revelada por el diario The Wall Street Journal, los hechos ocurrieron en 2016, cuando Neymar estaba en Nueva York y la empleada acudió a su habitación de hotel para coordinar eventos y logística.

Fue entonces cuando la estrella de la Canarinha, al parecer, intentó obligarla a practicarle sexo oral, de acuerdo con el periódico.

Neymar negó que ocurriera tal episodio, afirmó desconocer a la persona que le acusó y se posicionó como una víctima más.

"No me dieron la oportunidad de defenderme. No me dieron la oportunidad de saber quién es esa persona que se sintió ofendida. Ni la conozco. Nunca tuve relación alguna con ella. No tuve ni siquiera la oportunidad de conversar, saber los motivos reales de su dolor", indicó.

"Esa persona, una trabajadora, no fue protegida. Yo, un deportista patrocinado, no fui protegido. ¿Hasta cuándo?", se preguntó.

Además, acusó a Nike de esconder el asunto, que él dijo desconocer, desde 2016.

"En 2017 viajé nuevamente a Estados Unidos para una campaña publicitaria, con las mismas personas. ¡Nada me contaron, nada cambió!", exclamó.

"En 2017, 2018, 2019 hicimos viajes, campañas, innumerables sesiones de grabación y nada me contaron. Un asunto de tal gravedad y nada hicieron, ¿quiénes son los verdaderos responsables?", completó.

Asimismo, dijo sentirse "firme y fuerte", consciente de que "el tiempo, siempre ese cruel tiempo, traerá las verdaderas respuestas".

"Ironías del destino, continuaré estampando en mi pecho una marca que me traicionó. ¡Así es la vida!", agregó en alusión a las equipaciones de la selección brasileña, pues a nivel personal, después de romper con Nike, él firmó con la marca Puma.

Neymar ya hizo frente en 2019 a otra denuncia por la presunta violación de una modelo en un hotel de París en mayo de ese año.

El '10' de la Canarinha siempre se declaró inocente y reconoció que mantuvo relaciones sexuales con la mujer que lo acusó, pero consentidas. La querella fue archivada meses después por la Justicia brasileña.