Neymar en la antesala ante Real Madrid: Hay que hacer el partido de nuestras vidas

El delantero de París Saint-Germain, Neymar, aseguró que tienen que "hacer el partido" de sus "vidas" este miércoles en el Santiago Bernabéu para pasar a los cuartos de final de la Champions League.

"Estos son partidos para jugadores que no tienen miedo. Es un partido para disfrutar en todo momento, son momentos que no van a pasar otra vez. Por eso me preparé, más de la cabeza, para estar con mis compañeros y ayudar al equipo", dijo el brasileño en rueda de prensa.

"Estoy muy feliz y mañana haré todo por mi equipo, como todos mis compañeros. Hay que tener una mentalidad muy fuerte y hacer el partido de nuestras vidas", agregó.

"Siempre va a ser 50-50%. Nunca va a tener un favorito porque hay jugadores y dos equipos que son muy buenos. Nosotros tenemos una ventaja, pero no podemos llevar eso en la cabeza. Tenemos que hacer más cosas y jugar mejor que lo que hicimos en París", añadió Neymar.

Además, el brasileño destacó que se encuentra bien en lo físico: "Ha sido una lesión larga, pero estoy bien; física y mentalmente. Estoy recuperado al 100%. Sabemos que será un gran partido y tenemos que estar todos preparados".

Finalmente, destacó que será un partido "especial" para él y Lionel Messi por su pasado en FC Barcelona, y también para Sergio Ramos, histórico capitán de Real Madrid.

"Para mí y para Leo es un partido especial por todo lo que jugamos en el Barça; también para Sergio porque era su casa antes. Pero también lo será para el resto, porque jugar en la 'Champions' es especial".

Real Madrid y PSG se volverán a ver las caras este miércoles 9 de febrero a las 17:00 horas (20:00 GMT) por el paso a los cuartos de final de la Champions League.